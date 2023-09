iOS 17 Abilita la Modifica Video in Modalità Cinema su App di Terze Parti

(Di venerdì 16 giugno 2023) Cosa è l’API per la? L’APItografica di iOS 17 è una funzionalità innovativa che offre agli sviluppatori la possibilità di offrire esperienze di riproduzione e editingdi alta qualità nelle loro app per dispositivi iOS. Questa API permette di sfruttare le potenzialità dellatografica, che è unadi ripresa avanzata disponibile su alcuni dispositivi iPhone. Laconsente di registrarecon un effetto di sfocatura del fondo, simile a quello ottenibile con le telecamere professionali. Prima di iOS 17, questa funzionalità era disponibile solo nell’app Fotocamera di Apple, ma grazie all’introduzione dell’APItografica, gli ...

#3 Mirax Casino Il miglior casinò giovane " app mobile pere Android oltre 75 migliori fornitori di giochi molti metodi di pagamento fiat Mirax Casino opera nella nicchia del gioco d'azzardo ...App Monza 100: su monzanet.it Dal sito ufficiale monzanet.it , si può scaricare l'ultima versione dell'app Monza 100 per Android e, per conoscere tutte le notizie utili a godersi un fine ...Inoltre, il software è completamente compatibile con Android 13 e16. Ecco alcune delle ... Passo 3:il backup di WhatsApp crittografato end - to - end e verifica con una password Attiva ...