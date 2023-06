iOS 17 Abilita la Modifica Video in Modalità Cinema su App di Terze Parti

(Di venerdì 16 giugno 2023) Cosa è l’API per la? L’APItografica di iOS 17 è una funzionalità innovativa che offre agli sviluppatori la possibilità di offrire esperienze di riproduzione e editingdi alta qualità nelle loro app per dispositivi iOS. Questa API permette di sfruttare le potenzialità dellatografica, che è unadi ripresa avanzata disponibile su alcuni dispositivi iPhone. Laconsente di registrarecon un effetto di sfocatura del fondo, simile a quello ottenibile con le telecamere professionali. Prima di iOS 17, questa funzionalità era disponibile solo nell’app Fotocamera di Apple, ma grazie all’introduzione dell’APItografica, gli ...

Come delineato in un video della WWDC 2023, iOS 17 include una nuova API Cinematic che consente agli sviluppatori di supportare la riproduzione e l'editing di video in modalità cinematografica anche nelle app di terze parti. 'Il framework ...

Come delineato in un video della WWDC 2023, iOS 17 include una nuova API Cinematic che consente agli sviluppatori di supportare la riproduzione e l'editing di video in modalità cinematografica anche ... Ecco perché non è possibile usare un profilo per installare le Beta di iOS e come farlo se invece siete degli sviluppatori registrati.