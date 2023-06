Interventi di messa in sicurezza dell’ex Collegio Pascoli | via Sichelgaita chiusa al traffico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso in queste orediindell’edificioin via Principessa, che nei giorni scorsi era stato oggetto di una prima operazione di demolizione. L’intervento attualmente in corso si è reso necessario dopo che alcuni rilievi e le segnalazioni di residenti della zona avevano evidenziato il rischio di crolli. Nel pomeriggio di oggi sono intervenuti sul posto vigili urbani, direzione lavori, impresa e vigili del fuoco: per garantire la pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura ad horas della strada (fatta eccezione per i residenti) e l’avvio di ulteriori operazioni di demolizione èin. Tali operazioni dureranno alcune ...