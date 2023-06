International Sushi Day | lo celebriamo con il Salmone Norvegese e Chef Hiro

Dalla passione meneghina per il, ecco il MilanoFestival, dal 16 al 18 (il 18 è l'Day) . In piazza Città di Lombardia (venerdì dalle 18 in poi, gli altri giorni dalle 11 alle 24) tante postazioni con, sashimi e altre preparazioni a base di pesce crudo, ...Dalla passione meneghina per il, ecco il MilanoFestival, dal 16 al 18 (il 18 è l'Day) . In piazza Città di Lombardia (venerdì dalle 18 in poi, gli altri giorni dalle 11 alle 24) tante postazioni con, sashimi e altre preparazioni a base di pesce crudo, ...

International Sushi Day: lo celebriamo con il Salmone Norvegese e ... Adnkronos

If you want to catch the best food deals in Dubai and Abu Dhabi or simply want to try out new Italian, Lebanese, or Japanese spots and more, we have the latest offerings for you. Sushi Day To mark ...A pregnant woman who was killed in what appears to have been a random shooting in downtown Seattle this week has been identified as the owner of a sushi restaurant near the city’s famed Pike Place ...