Inter | pronti i rinnovi La situazione di Bastoni e Calhanoglu – Sky

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ci sono tutti i presupposti per idi contratto di. Sky Sport 24 spiega ladei due calciatori vicini all’accordo con l’. RINNOVO – Se Edin Dzeko sembra ormai aver abbandonato l’idea di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con l’(vedi articolo), lo stesso non si può dire di altri due nerazzurri. Idi Alessandroe Hakan, infatti, secondo Sky Sport 24, sarebbero. La dirigenza nerazzurra, prima di immergersi del tutto nei colpi di mercato, in questa nuova finestra estiva si sta impegnando a trovare gli accordi giusti per far firmare alcuni dei big che hanno costituito l’ossatura della squadra di Simone Inzaghi. Fonte: Sky Sport ...

Non c'è spazio a Torino, chiaramente, anche per Arthur e McKennie,a fare subito le valigie. ... Non è un segreto d'altronde che la Juventus sia sulle tracce di Frattesi, come l'e la Roma. ......dell'Miami , club che milita nella Mls; il suo ritorno a Barcellona è ufficialmente impossibile: " All'inizio avevamo un'idea diversa. Siamo contenti, però, della decisione presa: siamo...- Milan, il paradosso dei soldi Champions: cedere un big (Onana - Theo Hernandez) per rinforzarsi sul mercato I nerazzurri avrebbero già un accordo di massima con gli emiliani sulla base di 30 ...

Calciomercato Roma, Frattesi strizza l'occhio all’Inter: pronti 30 milioni per il Sassuolo. Pinto vira su Fofa ilmessaggero.it

Commisso potrebbe anche provare a scippare ai nerazzurri, per 10 milioni, un obiettivo per l'attacco per la prossima stagione ...Il calciomercato dell'Inter si muove anche in uscita, con Onana conteso tra due club di Premier League pronti a scatenare un derby ...