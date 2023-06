Inter | niente rinnovo per Dzeko | le ultime

Commenta per primoda fare per l'Italia, sconfitta dalla Spagna che va in finale di Nations League contro la Croazia . Sempre domenica, ma nel pomeriggio, gli Azzurri di Mancini sfidano i padroni di casa dell'...Acerbi: una partita nella media per il difensore dell'che fa il suo senza stupire. Da lui ci ... Ci prova con qualche verticalizzazione, mada fare. Meglio in fase difensiva. Dal 1 s.t. ...Italia Come si evince fin qui, la possibilità che Vlahovic resti in Italia con una maglia che non sia quella della Juventus sono piuttosto remote:, Milan e Napoli valgono 50.00, le ...

Incredibile Adriano: perde il volo, niente finale di Champions City-Inter Tuttosport

Azzurri sconfitti dalla Spagna in semifinale di Nations League. Garcia è il nuovo tecnico azzurro. Nerazzurri pronti a trattenere Acerbi e De Vrij. Leclerc vede un futuro roseo per la rossa ...Terminata la missione a Londra per il ds dell'Inter Piero Ausilio: il Chelsea ha rifiutato le prime offerte per Lukaku e Koulibaly ...