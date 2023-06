Inter in nazionale | Gosens ‘aggiunto’ senza le partite per gli Europei

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) C’è anchefra i giocatori dell’in, nonostante la Germania da nazione ospitante non sia nelle qualificazioni per glidel 2024. Questo perché, in ogni caso, stasera ha un amichevole (ma non è affatto certo che giochi.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 16 GIUGNO HAKAN CALHANOGLU – Lettonia-Turchia (Qualificazioni– 3ª giornata Gruppo D) ore 20.45 a Riga, Lettonia ROBIN– Polonia-Germania (amichevole) ore 20.45 a Varsavia, Polonia-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...