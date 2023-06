Inter | Frattesi promesso sposo | affare da 35 milioni | ma prima bisogna cedere

L'e Davidesono promessi sposi. Si sono già detti sì, il centrocampista ha scelto il nerazzurro. Perché il matrimonio diventi realtà adesso serve una...cessione. Il punto adesso non è più ...L'e Davidesono promessi sposi, scrive Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport . Si sono già detti sì, il centrocampista ha scelto il nerazzurro. Perché il matrimonio diventi realtà ...Commenta per primo Niente da fare per l'Italia, sconfitta dalla Spagna che va in finale di Nations League contro la Croazia . Sempre domenica, ma nel pomeriggio, gli Azzurri di Mancini sfidano i ...

Il centrocampista del Sassuolo è il corteggiato da mezza Italia: i neroverdi sperano nell'asta, ma dove andrà Per ora l'Inter è la favorita.Come riporta Gazzetta: Frattesi si è promesso all’Inter. Il calciatore avrebbe dato l'ok. Il costo sarebbe di 35 milioni. Inzaghi lo ...