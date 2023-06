Inter | Dzeko ai saluti | spunta il sì alla proposta del Fenerbahce

1 Edinsi appresta a lasciare l'. In scadenza di contratto a fine mese, il 37enne centravanti bosniaco si svincolerà per poi trasferirsi a parametro zero al club turco del Fenerbahce, che sarà ...Edinpotrebbe aver chiuso con la finale di Champions la sua avventura con l', il rinnovo è lontano Edinpotrebbe aver chiuso con la finale di Champions la sua avventura con l', il rinnovo è lontano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel futuro ...... il Chelsea (per ora) ha detto no all'per i prestiti di Lukaku (spinge per tornare in ... mentre sarà addio con Gagliardini (ieri ha sposato la storica compagna Nicole) e(offerta del ...

Dzeko da quello che abbiamo capito non dovrebbe rinnovare ed ... C’è anche Lukebakio, di cui si è parlato nei giorni scorsi in ottica Inter. Occhio a un possibile sorpasso viola dunque per questo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...