Inter | campagna abbonamenti | al via martedì! Una novità ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) Martedì parte ladell’in vista della stagione 2023/2024. C’è grande attesa per il popolo nerazzurro sempre entusiasta. Attesa unaimportante? Da martedì sarà possibile rinnovare i proprie iniziarne di altri. L’prepara la stagione 2023/24 con i suoi immancabili tifosi. Anche quest’anno i tickets andranno a ruba, nessuno vorrà perdersi le gesta della Beneamata vice campione d’Europa. Attesa unaimportante: ovvero, sarà possibile abbonarsi anche al terzo anello rosso. Come l’anno passato, ci sarà un tetto di tessere che non molta probabilità si esauriranno nel giro di pochi giorni. Fonte: Corriere dello Sport ? Pietro Guadagno-News - Ultime notizie e ...