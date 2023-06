Intel in Polonia. Cosa (non) cambia per l’impianto in Italia

(Di venerdì 16 giugno 2023)ha annunciato oggi di aver selezionato un’area vicino a Wroc?aw, in, come sede per un nuovo impianto all’avanguardia di assembly & test (montaggio e test) dei semiconduttori. Si tratta di un investimento fino a 4,6 miliardi di dollari che dovrebbe creare circa 2.000 posti di lavoro diretti e migliaia di posti nell’indotto, tra fornitori indiretti e contratti per la costruzione. La progettazione e la pianificazione della struttura inizieranno con effetto immediato, una volta ottenuta l’approvazione della Commissione europea, si legge in una nota. GLI ALTRI IMPIANTI L’investimento cheha pianificato in– assieme aldi fabbricazione di wafer già esistente a Leixlip, in Irlanda, e allo stabilimento di fabbricazione di wafer pianificato a Magdeburgo, in Germania – ...

'Laè già sede operativa died è ben posizionata per collaborare con i siti dell'azienda in Germania e Irlanda. È anche molto competitiva in termini di costi rispetto alle altre sedi di ...... però, dovrebbe essere affiancato anche dal potenziamento del polo produttivo già esistente in Irlanda, nonché anche altri impegni in Francia,e Spagna . Nel suo piano,nominò anche l'...... Italia, Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi,, ... Il governo della Germania sosterrà un investimento da 17 miliardi di, statunitense, per una ...

Il colosso statunitense ha annunciato uno stabilimento di montaggio e test dei semiconduttori vicino a Wroclaw. Si tratta di una struttura differente, che non sostituisce quello oggetto di interlocuzi ...I computer quantistici attuali sono generalmente considerati lontani dal poter essere impiegati per fini pratici, ma un nuovo studio di IBM e dell'Università di Berkeley dimostra come siano già impieg ...