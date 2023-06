Innovazione | Wmf | come la robotica può aiutare i bambini con diagnosi di autismo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Al Main Stage di We Make Future alla Fiera di Rimini si è parlato del Di iCub, robot umanoide dell'Istituto Italiano di Tecnologia Lapuò portare grandi benefici alla nostra società: dall’industria alladi servizio; e ora anche nella riabilitazione cognitiva. Di iCub, robot umanoide dell’Istituto Italiano di Tecnologia, si è parlato al Main Stage di We Make Future alla Fiera di Rimini. Il robot viene utilizzato in un centro di riabilitazione dove svolge l’addestramento robotizzato delle abilità sociali per icondi. “Direi che l’interazione sociale è estremamente complessa – ha dichiarato Agnieszka Wykowska Coordinator of “Social Cognition in Human-Robot Interaction” Istituto Italiano di Tecnologia – e i nostri cervelli si sono sviluppati per comprendere in ...