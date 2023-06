Innovazione | Ascani | ' la politica ha la responsabilità di individuare regole su Ia'

... imprenditori e appassionati diqui possono confrontarsi e sviluppare nuove idee per guidare la trasformazione digitale. Tutti i partecipanti saranno supportati da Marcello......tecnologica e fiducia sull'utilizzo. Ora però l'Europa deve essere non solo regolatore ma sviluppatore di tecnologia'. Lo scrive su Twitter la vice presidente della Camera Anna, ......artificiale servono grandi investimenti pubblici e sostenere in modo concreto l'ampio settore dell'rappresentato dalle start up - ha detto la vicepresidente della Camera Anna- l'...

Innovazione: Ascani, 'la politica ha la responsabilità di individuare ... Il Dubbio

Roma, 16 giu (Adnkronos) – “È umano avere paura della novità, specialmente quando corre veloce. Ma dobbiamo ricordare che l’intelligenza artificiale è un prodotto dell’intelligenza umana, della nostra ...Roma, 14 giu (Adnkronos) – “L’Europarlamento ha approvato il regolamento sull’Intelligenza Artificiale, il primo a farlo al mondo. È un passo importante che consente di conciliare innovazione tecnolog ...