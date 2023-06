Innamorarsi a Sugarcreek trama | cast e finale film di Tv8

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 16 giugno 2023)Tv8 Dopo Un’amica spietata, oggi va in ondadi Tv8 diretto da Terry Cunningham. Dopo l’omicidio irrisolto di sua moglie, un giocatore di baseball si ritira in una comunità Amish insieme al figlio ma una poliziotta vuole vederci chiaro. Questa è in breve la storia di Love Finds You inpellicola romantica con protagonisti Tom Everett Scott e Sarah Laner. A seguire:completa Micah Matthias, grande giocatore di baseball, non ha avuto pace dopo la morte di ...