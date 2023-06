(Di venerdì 16 giugno 2023) Enzosarebbe pronto a rimettere i panni del tecnico dopo il periodo da collaboratore di Guardiola: su di lui ilEnzosi avvicina alla panchina del. Come riportato da Fabrizio Romano, i colloqui sarebbero nelle fasi finali, mancano solo gli ultimi dettagli. L’ex Juve è pronto are lo staff di Guardiola per firmare con le Foxes. Salvo sorprese, tornerà a mette i panni del tecnico dopo l’esperienza al Parma.

Inghilterra, Maresca lascia il Manchester City: è vicino al Leicester Calcio News 24

Enzo Maresca, attualmente collaboratore di Guardiola al Manchester City, sarebbe molto vicino a diventare la guida del Leicester appena retrocesso in Championship.Maresca, ex rosanero e collaboratore tecnico del Manchester City, prossimo a lasciare il club inglese per fare tappa al Leicester.