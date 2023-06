Inflazione confermata a maggio 7 | 6% Italia in testa alla classifica europea degli aumenti dei prezzi | Genova la città più “calda”

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’si conferma uno dei paesi europei in cui l’è più alta e ifaticano a ritrovare ritmi di crescita normali. Eurostat ha confermato la sua stima preliminare diffusa il primo giugno sull’incrementoal consumo diche, nella zona euro, sono saliti in media del 6,1%, in rallentamento rispetto al 7% registrato ad aprile e all’8,1% di un anno prima. In base ai criteri utilizzati dall’istituto di statistica europeo (armonizzati) l’insi è atta all’8%, in Germania al 6,3%, in Francia al 6%, in Spagna al 2,9%. L’Istat, a sua volta, ha confermato il dato preliminare e colloca l’na al 7,6% (una differenza di dati tra criteri nazionali e armonizzati ...

l'dell'Eurozona nel mese di maggio 2023 . Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +6,1% su base tendenziale , in linea con le attese degli ...L'di fondo , al netto degli energetici e degli alimentari freschi, registra un lieve rallentamento da +6,2% a +6,0%, così come quella al netto dei soli beni energetici, che passa da +6,3% ...la rottura della soglia chiave a 33mila punti, è proiettato in direzione dei massimi ...stime evidenziano una revisione al ribasso per la crescita fino al 2024 ed al rialzo per l'...

Inflazione confermata a maggio (7,6%). Italia in testa alla classifica europea degli aumenti dei prezzi,… Il Fatto Quotidiano

La lettura finale di maggio relativa all’inflazione in Francia conferma una flessione mensile dello 0,1% e una variazione su base annua positiva del 5,1%. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo… L ...I dati diffusi da Istat confermano il calo dell'inflazione in Italia, che torna al 7,6% come a marzo 2023: un rallentamento influenzato soprattutto dalla riduzione dei prezzi dei beni energetici. Per ...