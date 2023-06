Inflazione Coldiretti | 3 MLD di spesa in più per mangiare meno

(Di venerdì 16 giugno 2023) – Gli italiani hanno speso oltre 3 miliardi in più perma a causa del caro prezzi hanno dovuto tagliare le quantità acquistate nei primi cinque mesi del 2023. E’ quanto stima lasull’andamento dell’a maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno secondo Istat che evidenzia un aumento dell’11,4 % dei prezzi dei prodotti alimentari, superiore al dato medio dell’che è scesa al 7,6%. Se gli alimentari lavorati rallentano la loro crescita (da +14% a +13,2%) quelli non lavorati – sottolinea la– accelerano (da +8,4% a +8,8%) in particolare ad incidere è la ripresa di accelerazione dei prezzi dei vegetali freschi o refrigerati (da +7,6% a +13,8%). Con l’alimentare più alta da quasi 40 anni i consumi domestici di ...

...la filiera 100% italiana e informare i consumatori sull'importanza di verificare l'etichetta di origine della frutta e verdura fresca obbligatoria per legge che va estesa - chiede la- ..."In quattro famiglie italiane su dieci sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall'che colpisce il carrello della spesa, come evidenziano i dati" ..."In quattro famiglie italiane su dieci sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall'che colpisce il carrello della spesa, come evidenziano i dati" ...

Inflazione, Coldiretti: "Oltre 3,1 milioni di persone non riescono a ... Italia Informa

L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,6% per l'indice generale e a +4,7% per la componente di fondo. Coldiretti: "Tre miliardi di spesa in più per mangiare meno" Gli italiani hanno speso ...Gli italiani hanno speso oltre 3 mld in più per mangiare ma a causa dell’inflazione hanno tagliato le quantità nei primi 5 mesi del 2023.