Inflazione cala | a maggio 2023 è scesa al 7 | 6% Come a marzo

Istat, a maggio l'inflazione cala al +7,6%, come a marzo Agenzia ANSA

I dati diffusi da Istat confermano il calo dell'inflazione in Italia, che torna al 7,6% come a marzo 2023: un rallentamento influenzato soprattutto dalla riduzione dei prezzi dei beni energetici. Per ...(Teleborsa) - Confermata l'inflazione dell'Eurozona nel mese di maggio 2023. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +6,1% su base tendenziale, in linea con le ...