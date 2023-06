Incidente Roma | TheBorderline | le sfide social dei ragazzi della Lamborghini

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – “Tra, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento”. 600.000 iscritti per il canale YouTube dei, il gruppo dicoinvolto nell’a Casal Palocco costato la vita a un bimbo di soli 5 anni. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella che i cinque giovani a bordo del suvpreso a noleggio e finito contro la Smart guidatamamma del piccolo stessero girando dei video proprio per l’ennesima sfida. E di, sul canale del collettivo di giovanissimi, ce ne sono davvero tante. 67 i video, diversi quelli con milioni di visualizzazioni: si va da ‘Vivo 50h in una scatola di cartone”, ‘Vivo 50h in macchina ...