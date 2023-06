Incidente Roma | la presunta frase shock dei genitori dei ragazzi della Lamborghini | “È stata solo una bravata”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Manuel Proietti non c’è più, il bimbo di 5 anni a bordoSmart travolta dallaè morto nell’. La mamma, in ospedale per le ferite, non se ne capacita. Continua a ripetere che è vivo, che sta a casa. Sul luogo dell’, tanti fiori e peluche. C’è anche una mamma che piange, intervida Repubblica: “Ho svoltato prima da questa strada, Elena era dietro di me con la sua Smart. Mi sono salvata per un secondo, poi ho percepito che l’aria si è spo. E ho sentito quel botto tremendo”. Un secondo, 150 metri dall’asilo, e Manuel non c’era più. Dai primi rilievi risulta che lautilizzata per la challenge “50 ore su una supercar” stesse correndo a 110 chilometri orari. Le strumentazioni di bordo del Suv ...

La Lamborghini Ursus, guidata da Matteo Di Pietro , era in giro per Casal Palocco almeno dalle 13,30 di mercoledì. E ci sono due automobilisti che si sono salvati dall'impatto fatale con quella ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, indagato Matteo Di Pietro: lo youtuber che ha investito il bimbo di 5 anni positivo ai cannabinoidiNé può essere derubricata a semplicestradale. La velocità della Lamborghini può spiegare ...senza sosta alternandosi al volante e postare su YouTube i video di scorribande a zonzo per...

Incidente a Roma, indagato Matteo Di Pietro: lo youtuber che ha investito il bimbo di 5 anni positivo ai cann… Repubblica Roma

Manuel Proietti non c’è più, il bimbo di 5 anni a bordo della Smart travolta dalla Lamborghini a Roma è morto nell’incidente. La mamma, in ospedale per le ferite, non se ne capacita. Continua a ...il bambino di 5 anni morto in un incidente stradale. E poi la banda dei napoletani incubo degli anziani. La Sapienza ha un nuovo studentato: 240 posti letto nel complesso Regina Elena. E poi il week ...