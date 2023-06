Incidente Lamborghini | spuntano nuove testimonianze

(Di venerdì 16 giugno 2023) Intanto i genitori dei ragazzi alla guida dell’auto hanno minimizzato il fatto “Solo una bravata” Di ora in ora emergono sempre più dettagli dell’mortale tra la Smart e unanei pressi di Roma.a causa di cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. Un uomo, contattato da Fanpage, sull’di Casal Palocco ha detto: “Ero andato ad Acilia con un amico, mentre stavamo tornando abbiamo fatto passare un’ambulanza che procedeva a sirene spiegate. Fatalità veniva proprio qui. C’era tantissima gente, una fila lunghissima sia verso la Cristoforo Colombo sia verso Acilia. C’erano ambulanze, forze dell’ordine, e i medici stavano curando una signora”. Il riferimento è alla donna di 29 anni ferita insieme alla figlia già dimessa. “In queste situazioni non deve esserci tutta quella gente, tanti ...

I pm di Roma conferiranno l'incarico a un consulente e disporranno l'autopsia del piccolo morto nello scontro a Roma tra la Smart della mamma e il suvguidato dal 20ennemortale a Casal Palocco, i pm di Roma conferiranno a un consulente l'incarico per effettuare l' analisi sul cellulare di Matteo Di Pietro, il ventenne alla ...... tutti membri di un gruppo di youtuber impegnato in una sorta di video - sfida: '50 ore in'.Casal Palocco, il ragazzo al volante sotto effetto di droghe Gli inquirenti stanno ...... il bimbo di cinque anni morto nell'automobilistico avvenuto il 14 giugno scorso a Casal ... il ventenne che era alla guida del Suvche si è scontrato con la Smart su cui viaggiava ...

Lo youtuber alla guida della Lamborghini positivo al drug test [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Subito dopo il violento scontro tra il Suv Lamborghini e la Smart che ha provocato la morte di un bimbo di 5 anni e il ferimento della madre e della sorellina, sul posto, nella zona di Casal Palocco, ...Casal Palocco, subito dopo l'incidente un ragazzo con la t shirt targata The Borderline e con un cellulare in mano continuava a filmare, con il piccolo Manuel appena morto in auto.