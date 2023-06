Incidente di Casal Palocco | l' indignazione social di attori e cantanti | ' Assassini'

L'diPalocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti ha provocato un'ondata di indignazione, che sarebbe importante potesse continuare anche quando si abbasseranno i ...... pm disporranno autopsia per Manuel I pm di Roma disporranno l'autopsia sul corpo di Manuel Proietti, il bimbo di cinque anni morto nell'automobilistico avvenuto il 14 giugno scorso a...L'Urus blu della Lamborghini è incastrato accanto alla Smart for four, trascinata per una decina di metri dopo lo schianto a 110 all'ora sulla stradina residenziale che collega i quartieri Acilia e ...

L'incidente di Casal Palocco: "Continuavano a filmare anche dopo che Manuel era morto" RomaToday

Perquisizione a casa di Matteo Di Pietro, il 20enne youtuber indagato per omicidio stradale per la morte di Manuel Proietti, il bambino di 5 ...I pubblici ministeri di Roma hanno deciso di effettuare un’autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni morto nello scontro con il Suv guidato da cinque youtuber. Il Moige: «Chiudete i canali social di TheB ...