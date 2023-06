Incidente di Casal Palocco | il papà di Manuel | «Grazie | con quel che resta del mio cuore»

... pm disporranno autopsia per Manuel I pm di Roma disporranno l'autopsia sul corpo di Manuel Proietti, il bimbo di cinque anni morto nell'automobilistico avvenuto il 14 giugno scorso a...L'Urus blu della Lamborghini è incastrato accanto alla Smart for four, trascinata per una decina di metri dopo lo schianto a 110 all'ora sulla stradina residenziale che collega i quartieri Acilia e ...Diversi testimoni avevano infatti raccontato che anche dopo l'Palocco, gli YouTuber di The Borderline avevano continuano a riprendere la scena: "Ridevano senza ritegno. Ridevano e ...

Incidente Casal Palocco, il papà del bimbo morto ha tentato di aggredire gli youtuber sulla Lamborghini Fanpage.it

Quanto guadagnano i TheBorderline dai loro video Il collettivo, nel 2022, ha dichiarato un fatturato che è destinato a calare drasticamente.(Adnkronos) – L’Urus blu della Lamborghini è incastrato accanto alla Smart for four, trascinata per una decina di metri dopo lo schianto a 110 all’ora sulla stradina residenziale che collega i quartie ...