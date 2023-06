Incidente Casal Palocco | psicologo | “Vita reale oscurata da quella virtuale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lavenia: "Dittatura dei like, serve riflettere su concetti di responsabilità e consapevolezza" La dittatura dei ‘like’ nell’era dei social network, è effimero ma può “trasformarsi in tragedia” in un contesto in cui “lada”. E’ necessario, quindi, “più che concentrarsi sulle colpe”, riflettere “sull’importanza della responsabilità e della consapevolezza nellae digitale”. Lo spiega Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, commentando il caso dell’di, a Roma, causato da giovani Youtuber costato laa un bambino di 5 anni Lavenia premette: “Si tratti di ...