Incidente Casal Palocco | perché il mestiere dello youtuber diventa un’aggravante

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – Ogni responsabilità va accertata, fino in fondo. Ma il legame che c’è tra l’mortale die l’utilizzo distorto dei social network è già indiscutibile. La professione, spesso accompagnata a un discreto ritorno economico, si associa frequentemente a contenuti rivedibili da diversi punti di vista. Ma ci sono le leggi del mercato e, evidentemente, l’offerta non può che seguire la domanda. Quando però i contenutino pericolosi, non solo pedagogicamente e socialmente parlando mamettono in pericolo la vita delle persone, anche alle leggi del mercato va posto un limite. Si obietta spesso, e non a torto, che i comportamenti pericolosi c’erano anche prima che arrivassero i social network. Si correva in ...