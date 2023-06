Incidente Casal Palocco | la solidarietà degli amici influencer | “È stato un incidente | stategli vicino”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un terribilequello che si è verificato lo scorso mercoledì a, in via di Macchia Saponara. Com’è noto, a scontrarsi un Suv Lamborghini e una smart a bordo della quale c’era una giovane mamma di 29 anni con i suoi due bambini di 3 e 5 anni. Uno scontro molto violento a seguito del quale Manuel, il bimbo di 5 anni è deceduto. Invece la mamma e la sorellina sono state condotte all’ospedale Sant’Eugenio. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno avvicendando nel corso di questi giorni verso la famiglia del piccolo con l’intero quartiere che si è stretto attorno a loro.mortale a, ora i ragazzi hanno paura: “Non escono di casa per timore di ritorsioni” Laai ragazzi coinvolti ...