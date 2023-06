Incidente a Roma | perquisizioni a casa dello youtuber indagato

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una bravata, tanto poi si risolve tutto. Come riporta La Repubblica, sembrano essere state queste le parole con cui i genitori deglidi “The borderline” avrebbero rassicurato i figli dopo quanto successo nel quartiereno dil Palocco, dove ha perso la vita un bambino. “È incredibile, hanno rassicurato i figli”, ha raccontato Valerio, dirigente dell’asilo nido che frequentava il bambino che ha perso la vita. Sul corpo del piccolo, i pm didisporranno l'autopsia. Si procede per omicidio stradale e lesioni e nel registro degli indagati è stato iscritto - per ora - solamente Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini che si è scontrato con la Smart su cui viaggiava il bambino, insieme alla madre e alla sorellina, finite in ospedale. La piccola è stata dimessa dal Bambin Gesù e ...