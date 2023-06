Incidente a Roma | perquisite case e società degli youtuber Ed è caccia ai video sui cellulari

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mentre sui social montano indignazione e risentimento per la tragedia costata la vita al piccolo Manuel, la famiglia delloal volante della Lamborghini – indagato per omicidio stradale – prova a respingere gli attacchi. E nel controbattere, finisce ridimensionare, maldestramente, la portata di una tragedia immane, avvenuta appena 48 ore fa. «Matteoè figlio di una famiglia per bene. Il papà è un dipendente del Quirinale», fa presente l’avvocato Francesco Consalvi – e riferisce il Corriere della sera in queste ore – nominato dal padre, Paolo: dipendente della Presidenza della Repubblica, con mansioni amministrative presso la Tenuta di Castel Porziano.di, montano rabbia e dolore per il piccolo Manuel: e la famiglia dell’indagato passa al contrattacco Non solo. In concomitanza con indagini, perquisizioni e ...