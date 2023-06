Incidente a Roma | il telefono cellulare dello youtuber Matteo Di Pietro sotto analisi

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - Sarà analizzato ildiDi, lodel gruppo The Borderline al volante del suv Lamborghini che si è scontrato con la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel Proietti, il bimbo di 5 anni morto nell'a Casal Palocco. La procura dinelle prossime ore affiderà un incarico a un consulente. Chi indaga vuole capire se ci siano video girati prima, durante o anche successivamente all'impatto. Nelle fasi successive al tragicogli investigatori avevano acquisito i cellulari delle altre quattro persone che erano in macchina con lui. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando alcuni possibili testimoni, mentre nei prossimi giorni verrà ascoltata la mamma della vittima Dimesse la sorellina e la mamma di Manuel Aurora, ...

...da un'auto in sorpasso mentre attraversa la strada a piedi con la fidanzata Bambino morto a, ... morto il ciclista Mader, 26 anni, era stato rianimato subito dopo il terribilee ...Analisi sul cellulare dello youtuber indagato TheBorderline, Luca Bizzarri sull'dove è morto una bambino a: 'Non ho difeso nessuno' TheBorderline , il messaggio di PirlasV 'Quello che ...Nella zona di Casal Palocco, a, il suv si è scontrato con una Smart, provocando la morte del ...youtuber stavano filmando un video da postare sui social anche pochi istanti prima dell'. ...

Roma, incidente Casal Palocco: spunta il video dello YouTuber poche ore prima La7

Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell'incidente. La madre insieme ai suoi bambini si trovava nella sua auto, una Smart, in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, zona residenziale di Roma, ...Roma, 16 giu. (askanews) - Il mondo del ciclismo piange per la morte di Gino Mäder, il 26enne corridore svizzero della Bahrain Victorious caduto ...