Incidente a Casal Palocco | perquisizione in casa dello youtuber indagato per la morte del piccolo Manuel

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ostia – E’ in corso unada parte dei carabinieri, su delega della procura di Roma, adi Matteo Di Pietro il giovanedopo l’didove ha perso la vita il(leggi qui). Nell’inchiesta aperta a piazzale Clodio, che vede iscritto il ventenne che fa parte del gruppo diTheBorderline, si indaga per omicidio stradale e lesioni. Oggi sono iniziate anche le analisi su cinque cellulari sequestrati ai ragazzi a bordo del suv Lamborghini. I pm di Roma hanno conferito questa mattina l’incarico al consulente con l’obiettivo di verificare la presenza nei dispositivi di video e messaggi utili all’indagine per ricostruire quanto avvenuto. Ed è intanto in corso una ...