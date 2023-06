Incentivi auto | la mossa del Governo | ecco quando arriveranno

(Di venerdì 16 giugno 2023) Grande novità in arrivo per quanto riguarda glidel 2023: ladelMeloni sorprende tutti. Sembra che ilstia valutando la possibilità di rivedere la struttura degli2023. Lo scopo di taleè quello di ottenere sconti consistenti per l’acquisto di determinate tipologie divetture, sia con che senza la rottamazione. L’obiettivo, da un po’ di anni a questa parte è quello di svecchiare il parco macchine italiano, il quale è ancora oggi il più vecchio d’Europa e di conseguenza quello che inquina maggiormente. Lo scorso anno lo Stato ha messo a disposizione dei cittadini italiani 700 milioni di euro per l’acquisto divetture elettriche e ibride plug-in, ma ...

... malgrado glidi Stato ricevuti in Italia negli ultimi anni. A tutto ciò si aggiunge che, ... ossia la prima fabbrica che si occupa della produzione di batterie per leelettriche di Acc, ...... o ci indignamo, se il governo ha già in canna il siluro d'autunno: lo spostamento dei 390 milioni inutilizzati dal fondoper lea zero emissioni a quello, esaurito, per l'acquisto di ...con nuovi, quale comprare Quali sono allora leda comprare con i nuoviin vigore in questo 2023 Al netto del possesso di alcuni requisiti di carattere personale, il ...

Incentivi Auto: auto a basse emissioni con rottamazione Inforicambi

Chi ha conseguito la patente da meno di 1 anno può guidare quasi solo citycar (sotto i 95 cavalli di potenza). Dopo il limite di potenza sparisce, rimangono quelli di velocità. Limiti altissimi per le ...Leadership nella vendita di auto elettriche su scala globale e primato nella produzione di batterie al litio. Nel campo ...