Incendio in villa alle porte di Roma | muoiono 11 cani | il pm chiede l’archiviazione | LNDC si oppone

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sul caso deimorti nell‘di Mazzanono, il pubblico ministero ha chiesto. Una posizione quest’ultima alla quale si è oppostaAnimal Protecion. Il fatto è avvenuto a settembre dello scorso anno, quando un rogo ha distrutto una villettadi, causando anche una morte atroce per ben 11rimasti intrappolati all’interno, dato che erano detenuti in piccole gabbie da cui non hanno avuto scampo. La proprietaria dellae detentrice degli animali ha spiegato agli inquirenti che i, di proprietà di altre persone, venivano tenuti chiusi in gabbia tutta la notte per presunti motivi rieducativi.Animal Protection ha sporto ...

... dalle ore 9 alle 18.30, nella Sala degli Specchi diMimbelli. Promosso dal Comune di Livorno ... quando unne devasterà l'intera struttura. Le bibite Corallo cedono il posto alla Coca ...L'edificio, che nella sua forma originale fu distrutto da una metà del 1800, è dunque nel ... L'appuntamento stavolta è alla Limonaia diStrozzi con "La scoria infinita", in scena ...Continuano le indagini per accertare le cause dell'divampato nella tarda serata di martedì nel polo meridionale per la nautica diLiterno , in via Veneto. L'episodio, almeno dal punto di vista investigativo, stando a quanto sta ...

Incendio a Villa Borghese: colonna di fumo visibile in diversi quartieri di Roma RomaToday

Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale dopo l’incendio doloso che lo scorso febbraio ha danneggiato gravemente le sedi di Radiosoccorso e dei Vigili del Fuoco Volontari. La giunta ha ...Per il momento sono stati sistemati nella ex scuola di via Leone in attesa della ristrutturazione dell’edificio di via Saffi ...