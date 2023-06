In Ucraina pensano già al dopo-Zelensky | chi vuole i generali | chi prevede disordini gravi

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 16 giugno 2023) Prima o poi in, oltre alla fine delle operazioni belliche, arriveranno pure le elezioni, che a norma di legge si dovrebbero tenere fra dieci mesi. Un tempo breve, che potrebbe accorciarsi ancora se per qualche motivodovesse dimettersi. Con una controffensiva che si sta svolgendo in modo incerto – qualcuno dice persino che non sia ancora iniziata –anche la posizione del presidente sta vacillando. Si inizia così a parlare di cosa e soprattutto di chi verràdi lui. In Europa siamo abituati a vederlo ovunque: sulle copertine dei giornali, in passerella coi premier dei vari Paesi, in collegamento video con tutti i Parlamenti. In realtà inè ben lungi dall’essere l’unica figura di riferimento dei cittadini, sia quelli moderati che i nazionalisti più fanatici. La denuncia di Budanov Il capo ...