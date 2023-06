In Olanda c’è Ruusuvuori tra Sinner e la prima semifinale su erba

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tra Jannike ladella carriera suc’è Emil. Il Centre Court del torneo ATP 250 di s’Hertogenbosch 2023 () è pronto ad essere il teatro del quarto di finale tra l’altoatesino ed il finlandese, pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00. L’azzurro ha destato ottime impressioni all’esordio contro un avversario imprevedibile come il kazako Alexander Bublik, battuto in due agili set senza concedere mai il servizio. Percorso leggermente più complicato, invece, per lo scandinavo, che ha avuto bisogno di tre parziali per estromettere lo statunitense Brandon Nakashima ed il transalpino Ugo Humbert. Tutto lascia presagire al passaggio del turno da parte di, avanti addirittura per 5-0 negli scontri ...

Ci sarà l'nella finale per il 3° e 4° posto. Indice Partite in Diretta Live del giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del 16 giugno Risultati in tempo reale del 16 ...Dobbiamo stare con la testa sulla partita contro l'che è importantissima, poi ce ne andremo in vacanza ". Sul futuro ammette : "Non mi sento ancora pronto per andare all'estero, preferirei ...ENSCHEDE () - Per Leonardo Bonucci , nella gara di Nations League contro la Spagna , l' Italia " Non è partita malissimo. Poi c'è stato l'errore da parte mia, un pallone che non arrivava mai e che nel ...