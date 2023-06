in Italia con documenti falsi | trafficante di esseri umani si nasconde ad Anzio per sfuggire all’arresto

(Di venerdì 16 giugno 2023)– Avrebbe fatto arrivare in, da Malta, centinaia di clandestini con l’utilizzo dei. Protagonista della vicenda un cittadino della Guinea, arrestato dai poliziotti del Commissariato-Nettuno, nell’ambito dell’operazione “Malta’s Passeur”, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso. Si tratta del secondo dei tre guineani coinvolti nelle indagini del Gruppo di Treviso, che avevano portato alla luce come decine di clandestini, utilizzandod’identità contraffatti, fossero entrati ina bordo di voli di linea da Malta, atterrati in numerosi aeroportini. Ildi essere, insieme ai due connazionali, era già stato destinatario, ...

E oggi c'era la Guardia di finanza in società", diceva Paolo Berti , ex direttore centrale operazioni di Autostrade per l', parlandoMichele Donferri Mitelli , ex capo nazionale delle ...Quella pubblicata inè, in realtà, una versione più corta, tradotta male e sintetizzata ... Le regole del Patto (di stabilità, ndr) sono state concepitequesto intento, ovvero permettere ai ...... che vuole continuare a giocare in, se ci saranno le giuste possibilità. Abbiamo la fortuna di avere una grande una proprietà che ci permette di continuare ad avere una squadragrandi ...

L'Italia è ancora alle prese con gli effetti della perturbazione n.4 di giugno che ha portato maltempo e piogge in buona parte del Paese. Tutto cambia con l'arrivo del weekend, complice l'arrivo della ...Li usiamo per informarci, approfondire, rilassarci. E non ci sono mai piaciuti così tanto: negli ultimi 5 anni gli ascoltatori sono cresciuti del 60 per cento. Ecco i dati di una delle principali soci ...