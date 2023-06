(Di venerdì 16 giugno 2023) Le violenze della guerra in Sudan si stanno concentrando soprattutto lì e stanno colpendo i civili spesso su base etnica, come successe nella terribile guerra di vent'anni fa

La maggior parte di loro aveva gravi ferite da arma da fuoco a seguito degli scontri neloccidentale . La crisi umanitaria in Ciad continua ad aggravarsi , a causa delle conseguenze di ...In tempi diversi, ilè stato un rifugio per gruppi ribelli di entrambi i Paesi. Mohammed Hamdan Daglo (o Dagalo), detto "Hemetti", a capo delle Forze di Supporto Rapido (RSF), in lotta con l'......gli sforzi tesi a ripristinare la transizione verso un governo democratico a guida civile e...internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nella regione del. ...

In Darfur si rischia una nuova catastrofe Il Post

Lo scontro di potere divampato a Khartoum rischia di infiammare in Darfur e far collassare l’intero Sudan. Con conseguenze devastanti anche per l’Europa che però, sul conflitto, resta inerte. Proseguo ...2023-05-20 "Da dove arrivano le armi". Le domande spiazzanti di associazioni e movimenti cattolici sui recenti massacri nel sud del Ciad 2022-10-25 Almeno 50 morti nella repressione delle manifestazi ...