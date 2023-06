IMU | caos sugli aumenti fantasma | ma se sbagli rischi la sanzione | Ultimi chiarimenti

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 16 giugno 2023) Con l’acconto dell’Imu in scadenza in tanti vogliono capire dove e in quali casi sia previsto un aumento e se riguardi case o terreni. Ecco perché non è così facile capirlo Ci troviamo in un periodo dedicato al pagamento di alcune tra le principali imposte che annualmente è obbligo versare ovvero Imu e Tari. Nella fattispecie, per quanto riguarda l’Imposta municipale unica, il versamento del mese di giugno riguarda l’acconto e sarà poi previsto, a dicembre, il pagamento del saldo. L’aliquota non è uguale per tutti poiché definita da ogni singolo Comune che ha la libertà di decidere, entro i limiti di legge, di quanto alzarla o abbassarla o ancora se mantenerla identica a quella dell’anno precedente. Come capire se l’Imu ha registratoper il 2023 (ilovetrading.it) L’Imu deve essere versato su tutti gli immobili fatta eccezione delle prime case e pertinenze ...