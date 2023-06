Imprese | la Uniko guarda al futuro e diventa una Spa Società Benefit

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Labitalia) - Nei giorni scorsi è divenuto ufficiale il nuovo statuto della, l'azienda guidata da Francesco Pecci, eccellenza nel settore dell'edilizia sostenibile, che ha modificato il proprio status, passando daa responsabilità limitata a 'per Azioni' ed assumendo la denominazione di 'Spa SB'. "Per la nostra azienda -sostiene Francesco Pecci, amministratore delegato diSpa SB- si tratta di un passaggio chiave per l'evoluzione verso livelli sempre più significativi di un impegno sorretto da una visione di lungo termine, affinché le nuove generazioni possano contare su unmigliore per tutti. Una decisione che da' forza alla volontà di garantire lo sviluppo delle nostre attività ...