Image Building | Paoletti “Per gestire le crisi non bastano i manuali”

(Di venerdì 16 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – “I lavoratori non si sono resi conto che sono i giovani che hanno detrimento dal lavoro a distanza, perchè se un ragazzo entra in un’azienda e due giorni alla settimana sta a casa, vuol dire che gli ci vuole il trenta per cento di più del tempo per arrivare a un livello di conoscenza che gli altri raggiungono molto prima. E’ anche vero che è cambiata la percezione della vita, del lavoro, del rapporto di forza tra vita e lavoro, e i giovani quando fanno il colloquio una delle prime cose che chiedono è lo smart working”. Lo afferma Giuliana, fondatrice e presidente di, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Riguardo alle competenze che vengono richieste dal settore della comunicazione,risponde che “purtroppo non esistono ...

Lo ha detto Giuliana Paoletti, fondatrice e presidente di, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl... Chief Marketing Officer di Axpo/Pulsee Italia, e Giuliana Paoletti, fondatrice e presidente di. sat/gslSono alcuni degli argomenti affrontati da Giuliana Paoletti, fondatrice e presidente di, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl

Image Building, Paoletti "La cultura al centro della comunicazione" L'Ecodelsud.it

Lo afferma Giuliana Paoletti, fondatrice e presidente di Image Building, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Riguardo alle competenze che vengono richieste ..."Purtroppo non esistono Università davvero specializzate nella comunicazione, soprattutto in quella finanziaria che è quella più delicata. Per ...