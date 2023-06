Ilary Blasi dorme in auto prima della diretta de L' Isola dei Famosi Gli amici la prendono in giro | «È incredibile»

La data delle nozze è stata fissata per il 20 giugno 2023 . La cerimonia si svolgerà nella splendida basilica di Santa Maria in Ara Coeli , la stessa dove si sono sposatie Francesco Totti nel 2005. Un luogo simbolico e suggestivo, nel cuore di Roma, che accoglierà gli sposi e i loro invitati. I festeggiamenti poi si sposteranno a Villa Miani , una location ...In prima serata su Canale 5 oggi, venerdì 16 giugno si gioca la semifinale de ' L'Isola dei Famosi '. A commentare la puntata, con la padrona di casa, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi . I naufraghi dovranno affrontare prove e prendere difficili scelte. Tre di loro verranno eliminati a un passo dalla finale, rinunciando così al sogno ...A quasi un anno dall'annuncio della separazione, non c'è pace pere Francesco Totti , ancora alle prese con la lunga e complessa causa di divorzio . Ma, se da un lato i rispettivi avvocati sono al lavoro per l'udienza prevista per il mese di settembre ...

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo round per la separazione: la battaglia legale continua OGGI

Ilary Blasi si sta preparando a condurre le ultime due puntate dell'Isola dei Famosi. Questa sera, venerdì 16 giugno, andrà in onda la semifinale del reality show, mentre, lunedì 19 giugno, la ...L’Isola dei Famosi 2023 arriva all’appuntamento con la semifinale, in onda eccezionalmente di venerdì dopo lo stop per la morte di Silvio Berlusconi. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento c ...