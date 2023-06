Ilary-Bastian | colpo di scena improvviso | la decisione lascia tutti di stucco

(Di venerdì 16 giugno 2023) Come procede la storia d’amore fraBlasi eMuller? Indiscrezioni rivelano unache sarebbe in procinto di essere ufficializzata. Si sa che il parere degli amici sui rapporti d’amore ha un’influenza importante sui protagonisti degli stessi. Ad esempio, qualche settimana fa Vladimir Luxuria, attuale opinionista del reality show, L’Isola dei Famosi, ha conosciuto il nuovo fidanzato diBlasi. La nota conduttrice ed ex velina ha ritrovato la serenità emotiva dopo la separazione fragorosa dall’ex marito, Francesco Totti, con tanto di organizzazione familiare da stabilire per il bene dei figli. Luxuria ha approvatoMuller, riferendosi a lui come un compagno affettuoso e affidabile per l’amica. Tuttavia, di recente si sono susseguite voci in merito a ...

Estratto da corrieredellosport.itBlasi e il compagnoMuller stanno ancora insieme Ultimamente si è parlato di crisi tra i due, con la conduttrice piuttosto tesa per gli ascolti non proprio brillanti dell'...Nessuna crisi traBlasi eMuller. A smentire le voci circolate negli ultimi giorni alcune stories su Instagram. Qui la conduttrice di Canale 5 ha organizzato una mega festa per la sua famiglia. Un'...Blasi e il compagnoMuller stanno ancora insieme Ultimamente si è parlato di crisi tra i due, con la conduttrice piuttosto tesa per gli ascolti non proprio brillanti dell'ultima ...

Crisi tra Ilary Blasi e Bastian La risposta da casa...Totti Corriere dello Sport

La notizia dell'arrivo di un bebè in casa Blasi ha scatenato il panico sui social network, ma la gravidanza non riguarda Ilary Blasi ...Ilary Blasi è sempre più coinvolta dalla relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. E ogni occasione è buona per festeggiare ...