Giovedì 22 giugno, alle 17, Confagricoltura Cuneo inaugurerà i nuovi uffici di Saluzzo in via, 39. Prima dell'evento inaugurale, alle 14, si terrà un incontro sul "Nuovo decreto parco ......Mateta era già stato seguito nel mercato di gennaio ma la trattativa non decollò: ora ilci. I contatti sono stati già avviato, l'attaccante è reduce da una stagione non totalmente ...- Dopo oltre due anni senza andare in panchina, Alessandro Nesta ciripartendo dalla Reggiana. L'ex difensore, uno dei più grandi della storia patria, Campione del Mondo 2006, 47 anni, ...

Il Torino ci riprova per Praet | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Torino sta cercando dei profili che siano risolutivi, soprattutto nella zona offensiva del campo, forse il reparto più in difficoltà.Il Torino è alla ricerca di un attaccante e tra i giocatori messi nel mirino del direttore tecnico, Davide Vagnati, c'è anche Jean-Philippe Mateta, centravanti franco-congolese di proprietà del Crysta ...