«Il silenzio ci fa paura perché in quel momento sentiamo noi stessi Dobbiamo imparare ad ascoltarci» – Intervista video a Chiara Luzzana

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Inho deciso di affrontare la via più grandeche era il. Ilè qualcosa che nelle nostre giornate fa». Questa è una delle frasi più potenti dinel suo intervento all’edizione 2023 di FutureShots, il festival dell’innovazione di H-FARM. Quarantatré anni, un passato nella musica elettronica e un presente da artista e compositrice specializzata nella creazione di colonne sonore per i brand – con una particolarità: non usa strumenti musicali, ma i suoni generati dai prodottiè una delle sound designer più note nel panorama internazionale. Ladelè un tema che torna spesso nelle sue parole. ...

