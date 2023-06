Il sì di Mads Mikkelsen a Hannibal 4 | ma avverte | “Non possiamo aspettare altro tempo…”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023)4?è sempre pronto per tornare a interpretare di nuovo il famelico Dr.Lecter. Tuttavia, la terza e finora ultima stagione è andata in onda nel 2015, e adesso potrebbe essere passato troppo tempo per poter sperare in unciclo di episodi. “C’è sempre una possibilità” per un’altra stagione della serie della NBC, ha dettoa Deadline. “Si tratta solo di trovargli una casa”, ovvero un network o una piattaforma di streaming che possa mandarlo in onda. Ricordiamo cheè stato trasmesso per tre stagioni, dal 2013 al 2015. “Certo, il tempo sta per scadere”, ha però avvertito l’attore danese. “Non20 anni. Ma nei prossimi due anni, se qualcuno ...