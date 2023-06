Il reggiseno della start up

Leggi su butac

(Di venerdì 16 giugno 2023) Martedì un’amica mi segnala un post, è apparso su Facebook e lei si ricordava che io avevo già parlato di qualcosa di simile. Mi manda un link, vado a vedere di cosa si tratta, la prima cosa che vedo è il post su Facebook: Non ho scaricato il video, mi sono limitato a dei fotogrammi per evidenziare le bufale che vengono narrate. Riassumo – visto che abbiamo già trattato la stessa materia qualche tempo fa: No, non esiste alcuno studio che abbia dimostrato che i reggiseni (con o senza ferretto) aumentino il rischio di sviluppare un cancro al seno. Non esiste unaup Brallissimo Le due donne nella foto, identificate come Sofia e Alice, sono due modelle di foto stock. Ovviamente non sono le fondatrici di Brallissimo, come non sono italiane. Nessuno ha minacciato le due donne, se non gli articoli dei fact-checker che vedrebbero volentieri in galera chi si cela ...