Il radiatore | l’equilibratore del motore endotermico

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti

Noi esseri umani lo sappiamo bene: troppo caldo o troppo freddo sono condizioni che limitano il funzionamento della formidabile macchina che è il nostro corpo. La scienza ha infatti definito che la temperatura ideale per un corpo umano è di 36-37 gradi Celsius: sopra o sotto quel limite si parla di febbre o ipotermia. Non ci si allontana molto da questi concetti per quanto riguarda i motori endotermici delle auto: a tal proposito, scopriamo meglio come funziona e come manutenere il, l'elemento che si occupa di mantenere in range la temperatura del. Come funziona un? Il, per come è visibile dall'esterno dell'auto, al centro del muso, è una griglia da cui passa l'aria mentre l'automobile è in movimento. Quest'aria non raffredda direttamente il ...