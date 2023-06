... vedeva imputati due ex sindaci della città, Sandroe Umberto Bernaudo", si afferma nella ... consapevoli che tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a quando nonuna ...La notiziadopo che fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che i duchi non faranno più ... vedi ancheHarry e Meghan Markle in crisi, voci su divorzio imminente FOTOGALLERY ...PARIGI - Mohammed bin Salmana Parigi per una lunga visita che ha molti obiettivi, uno dei quali è promuovere la ... Ilereditario, accompagnato da una folta delegazione di ministri e ...

Il Principe: arriva su Netflix la docu-serie su Vittorio Emanuele di Savoia Vanity Fair Italia

Arriva il 4 luglio su Netflix la docu-serie sviluppata e diretta da Beatrice Borromeo Casiraghi su una delle figure più controverse della politica e della società italiana ...Dopo aver annunciato il reality show Nuova scena, dedicato al mondo del rap, Netflix svela anche Il principe, nuova docu-serie originale italiana dedicata a Vittorio Emanuele di Savoia. Suddivisa in 3 ...