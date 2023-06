Il primo comune italiano a intitolare una via a Berlusconi

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - Apricena, nel Foggiano, è la prima città in Italia auna via al presidente Silvio. "Come comunità nazionale - ha detto il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, eletto nel 2019 in una lista civica vicina al centro destra - abbiamo assistito al tripudio di affetto nei confronti del Presidente Silvio, a poche ora dai suoi funerali di Stato e dalla proclamazione del lutto nazionale dopo la scomparsa nella giornata di lunedì". "La nostra città ha deciso di cristallizzare quest'ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e Presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato", ha aggiunto Potenza, "la Giunta comunale da me ...

