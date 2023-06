Il Parlamento europeo chiede di limitare l’uso degli spyware

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Glinon sono solo una tecnologia. Sono uno strumento in una cassettaattrezzi più ampia, quella dei regimi autoritari». Parole decise quelle di Sophie in ‘t Veld, relatrice della commissione parlamentare incaricata di esaminaredi Pegasus e di altri software di spionaggio nell’Unione europea. Dopo oltre un anno di ricerche e missioni in diversi Paesi, la commissione Pega ha formulato una serie di raccomandazioni per regolare rigorosamente il commercio edi questi software, basandosi sulle conclusioni di una corposa relazione, che ne illustra l’utilizzo nell’Ue. Cinque i Paesi in cui sono stati riscontrati i problemi maggiori: Polonia, Ungheria, Grecia, Cipro e Spagna. Situazioni differenti per obiettivi e modalità dello spionaggio, ma accomunate da casi di utilizzo indebito dei software di ...