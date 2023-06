(Di venerdì 16 giugno 2023)Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli ha fatto una sosta per una preghiera a Santa Maria Maggiore alla Madonna Salus populi romani, poi è rientrato nel suo appartamento a Casa Santa Marta, in ...

Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli ha fatto una sosta per una preghiera a Santa Maria Maggiore alla Madonna Salus populi romani, poi è rientrato nel suo appartamento a Casa Santa Marta, in ...Dopo nove giorni di ricovero per l'intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, nella mattinata il Pontefice ha ...Ad una settimana dalla operazione di laparotomia e alla vigilia della dimissione dall'ospedale in programma domani 16 giugno, come riferito dalla Sala Stampa vaticana, il, dall'appartamento ...

Il Papa torna in Vaticano, scende dall'auto e saluta agenti di polizia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il Santo Padre torna dunque in Vaticano dopo dieci giorni. Il Santo Padre ha lasciato il nosocomio capitolino dove era ricoverato dal 7 giugno. Papa Francesco ha lasciato il Policlinico… Leggi ...Il Santo Padre torna dunque in Vaticano dopo dieci giorni. Il Santo Padre ha lasciato il nosocomio capitolino dove era ricoverato dal 7 giugno. Papa Francesco ha lasciato il Policlinico… Leggi ...